Рашад Набиев и Brookfield обсудили партнерство в сфере ИИ и транспорта

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с исполнительным директором компании Brookfield Брюсом Флаттом инвестиции в искусственный интеллект и транспортную инфраструктуру.
Как передает Day.Az, обсуждения состоялись в рамках визита министра в США.
Во время встречи стороны обменялись мнениями о возможностях совместных инвестиций в области центров обработки данных, искусственного интеллекта и модернизации транспортной инфраструктуры.
