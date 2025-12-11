Сегодня стартует девятый тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день тура в группе B состоятся две встречи.

"Лянкяран" на своем паркете примет "Губу". Игра начнется в 15:00.

А в 20:00 отношения выяснят команды "Нахчыван" и "Серхедчи".

В турнирной таблице группы B "Нахчыван" занимает второе место с 14 очками. "Лянкяран" идет третьей с 11 очками, "Губа" с таким же количеством очков находится на четвертой позиции, а "Серхедчи" с 10 очками расположился на пятом месте.

Отметим, что девятый тур завершится 14 декабря.