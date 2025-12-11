Декларация о сотрудничестве стала рамочным механизмом для поддержки энергобезопасности

Декларация о сотрудничестве (DoC) стала рамочным механизмом, который помогает обеспечивать энергобезопасность.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ОПЕК, об этом сказал генеральный секретарь организации Хайсам Аль Гайс по случаю девятой годовщины DoC.

"Девять лет назад было достигнуто историческое соглашение, начался новый этап, подчеркнувший необходимость, ценность и важность многостороннего диалога и взаимодействия на министерском, техническом и исследовательском уровнях. Оглядываясь назад, становится очевидно, что DoC превратилась в основу, позволяющую поддерживать стабильность нефтяного рынка, энергобезопасность и глобальный экономический рост", - сказал он.

Аль Гайс отметил, что успех DoC на протяжении всех этих лет обусловлен доверием и прозрачностью, сложившимися между всеми участниками.

"Ее сила - в сумме всех ее составляющих. Каждая страна играет важную роль. Я не сомневаюсь, что в ближайшие годы и десятилетия DoC будет продолжать развиваться и укрепляться. Мы с нетерпением ждем празднования ее 10-летия в 2026 году", - добавил генсек.

Напомним, что девять лет назад, 10 декабря, представители стран-членов ОПЕК, а также Азербайджана, Королевства Бахрейн, Бруней-Даруссалама, Экваториальной Гвинеи (впоследствии присоединившейся к ОПЕК), Казахстана, Малайзии, Мексики, Султаната Оман, Российской Федерации, Республики Судан и Республики Южный Судан встретились в Вене (Австрия), чтобы обсудить текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке и возможные меры по восстановлению его устойчивой стабильности.

Встреча привела к подписанию DoC. Ей предшествовали масштабные консультации в течение нескольких месяцев 2016 года, включая такие ключевые события, как "Алжирское соглашение" 28 сентября на 170-м (внеочередном) заседании Конференции ОПЕК в Алжире и "Венское соглашение" 30 ноября на 171-м заседании Конференции ОПЕК в Вене.

Как отметили в ОПЕК, в рамках DoC страны-производители подтвердили свою ответственность за стабильность нефтяного рынка в интересах всех государств - производителей и потребителей нефти. Они продемонстрировали приверженность глобальному сообществу в деле восстановления и поддержания стабильности рынка нефти, что оказало позитивное и широкое влияние на мировую экономику. Эта приверженность сохраняется на протяжении всех девяти лет.