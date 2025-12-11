Крупная утечка нефти в Германии

Крупная утечка нефти произошла в Бранденбурге на востоке Германии из поврежденного трубопровода. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на министерство окружающей среды региона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, инцидент зафиксировали неподалеку от общины Грамцов на трубопроводе, который принадлежит нефтеперерабатывающему заводу PCK. На месте происшествия в данный момент находятся сотрудники пожарной службы.

"Информация о причинах и масштабе повреждений не может быть предоставлена", - сказали в ведомстве.

В это же время газета Märkische Oderzeitung уточняет, что авария случилась во время работ на нефтепроводе. По данным издания, в результате утечки из трубы вырвался фонтан нефти высотой примерно 25 метров. Министр окружающей среды Ханка Миттельштедт заявила, что 11 декабря она планирует посетить место происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба.