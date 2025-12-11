https://news.day.az/world/1801542.html Массовые протесты в Болгарии - ВИДЕО Жители крупнейших городов Болгарии вчера вечером массово вышли на улицы, требуя отставки правительства. Как передает Day.Az, больше всего людей собралось перед зданием правительства, парламента и администрации президента в столице страны Софии, и не расходились до глубокой ночи.
Жители крупнейших городов Болгарии вчера вечером массово вышли на улицы, требуя отставки правительства.
Как передает Day.Az, больше всего людей собралось перед зданием правительства, парламента и администрации президента в столице страны Софии, и не расходились до глубокой ночи.
В четверг Национальное собрание проведет очередное голосование по вопросу о недоверии правительству.
Ранее премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что правительство в любом случае не уйдет в отставку.
