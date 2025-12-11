Массовые протесты в Болгарии

Жители крупнейших городов Болгарии вчера вечером массово вышли на улицы, требуя отставки правительства.

Как передает Day.Az, больше всего людей собралось перед зданием правительства, парламента и администрации президента в столице страны Софии, и не расходились до глубокой ночи.

В четверг Национальное собрание проведет очередное голосование по вопросу о недоверии правительству.

Ранее премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что правительство в любом случае не уйдет в отставку.