Инжиниринговая компания из США оценивает возможности расширения бизнеса в Азербайджане

Компания WSI, входящая в состав Avail Infrastructure Solutions со штаб-квартирой в США, изучает возможности развития бизнеса в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сегодня сказал Trend менеджер по работе с клиентами WSI Станислав Рыбаков в рамках мероприятия Аsset Integrity & Corrosion and Coatings в Баку.

Он отметил, что компания выполняет ремонтные работы по обслуживанию и продлению срока службы оборудования, работающего под давлением на нефтеперерабатывающих заводах. Компания предоставляет услуги, в частности, для дистилляционных колонн, установок гидрокрекинга и установок замедленного коксования.

По словам представителя компании, WSI в настоящее время изучает возможности развития бизнеса в Азербайджане и регионе и ищет партнеров для реализации услуг.

"Мы предоставляем только услуги, не поставляем продукцию. Цель нашего участия в этой конференции - изучить рыночные возможности, ознакомиться с местными правилами и оценить возможности выхода на рынок", - подчеркнул Рыбаков.

Он добавил, что WSI работает по всему миру и в настоящее время представлена ​​во многих странах, включая США, Европу, Ближний Восток, Африку, Сингапур и Тайвань. Он отметил, что компания намерена более детально изучить рынок Каспийского региона и исследовать новые возможности для бизнеса.