Пашиняну не разрешили приземлиться в аэропорту Москвы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после визита в Германию вылетел в Москву. Правда, не долетел.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, cамолет Воваевича не смог приземлиться в российской столице из‑за закрытого воздушного пространства.
Армянский борт ACJ319 почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но его так и не получили. Как результат, премьера отправили на запасной аэродром - в Пулково (Санкт-Петербург).
Отметим, что Пашинян планировал участвовать в заседании межправительственного совета ЕАЭС.
Ранее, будучи в Германии, армянский премьер раскрыл детали об армянском участке коридора TRIPP (Зангезурский коридор - ред.).
