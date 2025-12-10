Татоян снова мракобесит о "реальной Армении"

Автор: Хаял Хатамзаде,

Главный редактор Day.Az

В армянском политическом пространстве снова активизировались деятели, для которых демаркация границы вовсе не вопрос укрепления суверенитета, а повод для очередной внутренней истерики. На этот раз отличился бывший омбудсмен Арман Татоян, который давно утонул в собственных комплексах и не может выплыть.

На своей странице в Facebook он написал, что процесс демаркации, который должен был привести к выводу азербайджанских войск с якобы "суверенных территорий Армении", на самом деле является "мошенничеством". В целом процесс демаркации - это "инструмент продолжения оккупации на годы, а может быть и на десятилетия, и ее легитимизации", уверяет Татоян.

А дальше начинается традиционная для него театрализованная часть представления. Татоян предлагает переименовать Гарагёль (озеро, расположенное между Лачинским районом Азербайджана и Герусским районом Армении) и прилегающие территории в "Национальный заповедник Дональда Трампа", а окружающие годы - в "Национальный заповедник Мелании Трамп". Зачем? Никогда не догадаетесь. Чтобы азербайджанцы, услышав имя Трампа, перепугались и ушли. Это Татоян так язвит. Хотел казаться остроумным, а получилась как всегда.

И это еще не все. Арман Татоян обращается к премьер-министру Николу Пашиняну и заявляет, что тот "не способен справиться ни с одной реальной проблемой и доведет ситуацию до абсурда". Экс-омбудсмен милостиво разрешает Пашиняну украсть его гениальную идею насчет "заповедника Трампа", если это положит конец "оккупации Реальной Армении".

Если серьезно, то Татоян, строящий из себя личного юриста реваншистской оппозиции, вновь демонстрирует все, что мы уже видели в его предыдущих выходках - панический подход к любым новостям об Азербайджане, гипертрофированную обиженность, фантазии и привычку драматизировать абсолютно все. Советуем прекратить панику, потому что процесс демаркации полностью соответствует международным соглашениям и контролируется соответствующими национальными комиссиями. Армянские власти сами подтверждают, что никаких нарушений со стороны Азербайджана нет. То, что Татоян видит "оккупацию" там, где ее нет, - это его личная история болезни.

Его попытки шутить насчет переименования озера и гор с использованием имени президента США - доказательство психопатического диагноза. Этот деятель давно вылетел из политики, м единственное, чем он продолжает заниматься, - это возвышение своей никчемной роли в собственном воображении. Татоян снова доказал, что для него реальность - второстепенна, а главное - драматизм истерички.

Но факт остается фактом: азербайджанские подразделения на озере Гарагель остаются на своих позициях, комиссии по демаркации работают и скоро, как сообщил сегодня спикер Ален Симонян, начнется процесс демаркации еще одного участка границы. Так что Татояну следует запастись успокоительными каплями. Потому что международное сообщество подтверждает законность действий Азербайджана, который не взял чужого, а только вернул свое. Татоян остается лишь персонажем собственной истерики. Все, что он делает - это шоу, а шоу заканчивается там, где начинается реальный мир. Он снова мракобесит, кричит об "оккупации", придумывает то, чего нет, а реальная жизнь идет своим чередом. К сожалению, на экс-омбудсмана Армении не действуют правила здравого смысла, единые для всего человечества. Иначе он давно оказался бы за пределами сцены, где его моно-спектакль разыгрывается каждый день.

Арман Татоян может продолжать кричать, изобретать свои "заповедники" и тупо пытаться казаться тонким сатириком. Реальности ему не изменить. Азербайджан возвращает свою землю и строит будущее, а фейки и истерики Татояна имеют значение только для пациентов соответствующих лечебных заведений.