Автор: Марьяна Ахмедова, заместитель главного редактора Day.Az

Недавнее совместное обращение к канцлеру Германии Олафу Мерцу, подписанное рядом немецких НПО и организациями "правозащитного" толка, вызвало широкое обсуждение. Оно появилось на фоне визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Берлин и попыток установить диалог с Баку после Второй Карабахской войны. Теоретически письмо претендует на роль "правозащитного" документа, однако его содержание и цели вызывают серьезные вопросы.

Это очередная попытка выдать политизированную пропаганду за "правозащитную позицию". Подобные письма появляются каждый раз, когда между Баку и Ереваном намечается реальный прогресс. Едва Армения начинает осторожно двигаться в направлении мира, как сразу активизируется зарубежная армянская диаспора и связанные с ней организации, которым мир в регионе не нужен ни политически, ни идеологически. Их цель очевидна - любой ценой остановить нормализацию, сохранить конфликт в искусственно подогретом состоянии и вновь вбросить в европейскую повестку удобный им нарратив "вечно страдающей стороны".

Теперь они пытаются использовать приезд Пашиняна в Берлин как инфоповод, чтобы навязать немецкому канцлеру одностороннюю, перевернутую картину событий. И делают это в своей привычной манере: громкими обвинениями, игнорированием фактов и манипуляциями, рассчитанными на тех, кто не знает истории.

Первый ключевой их тезис - "немедленное освобождение армянских заложников". Подписанты без тени сомнения называют этих людей "жертвами", хотя речь идет о лицах, несущих прямую ответственность за гибель мирных азербайджанцев, за этнические чистки 90-х, за десятилетия оккупации и разрушений.

Эти фигуранты оказались на скамье подсудимых потому что совершали тяжелейшие преступления. И попытка выдать их освобождение за "условие мира" - это моральное падение. Это наплевательство на справедливость и удар по памяти тысяч азербайджанцев, убитых и изгнанных этими же заключенными.

Другой тезис - жалобы на якобы "насильственное удержание" армянских граждан и "незащиту интересов изгнанного населения Карабаха". Эти утверждения не просто ложны - они циничны. Никого в Азербайджане не удерживают насильно. Перед законом отвечают только те, кто лично совершал преступления.

Что касается "насильственного изгнания", то здесь подписанты письма фактически отрицают общеизвестные факты. Никто никого не гнал, не преследовал, не выстрелил ни единой пули в сторону покидавших Карабах армян. Наоборот: Азербайджан официально заявил - хотите, оставайтесь. Живите на этих землях, как жили. Кто-то предпочел уехать - и уехал спокойно, на личных автомобилях, под объективами камер. Эти кадры видели все. Если их не видел господин Мерц - это не проблема Баку.

Но поразительно другое - абсолютная слепота авторов письма к настоящему изгнанию, к реальной трагедии, пережитой азербайджанцами в 90-е. Именно тогда армянские вооруженные формирования убивали мирных жителей, сжигали деревни, вырезали семьи. Это было этническое очищение в прямом смысле слова. После Второй Карабахской войны Азербайджан, в отличие от 90-х, поступил гуманно: карал преступников, а не гражданских. Мирное население не являлось целью Армии Азербайджана - и это принципиально.

Обращение, направленное Мерцу, построено не на фактах, а на эмоциях, штампах и сознательном искажении реальности. Это необъективный документ, который пытается замаскировать политический заказ под заботу о "правах человека". Именно такие "писульки" годами мешали мирному процессу, подменяя диалог пропагандистскими истериками.

Сегодня, когда официальное правительство Армении, пусть осторожно, но делает шаги навстречу миру, подобные заявления из Европы - это чистой воды саботаж. Зачем эта группа подписантов пытается вмешаться в двусторонний мирный трек? Чего они хотят добиться? Ответ очевиден: оставить регион заложником своей старой, токсичной, антиазербайджанской повестки.

Но времена изменились. И в Берлине стоит понимать: повторение армянских нарративов не делает их правдой. Это лишь подрывает доверие и наносит ущерб реальному мирному процессу, который впервые за долгие годы имеет шанс стать необратимым.