Очередное нелепое заявление ANСA

Автор: Ибрагим Алиев

Наверное, нет на свете организации более абсурдной, чем Армянский Национальный Комитет Америки (ANСA). Данная структура, по идее, должна заниматься вопросами армян внутри США, но, тем не менее, является рупором политической пропаганды, замаскированным под "правозащитную инициативу". Причем, все ее инициативы не приносят никаких результатов, а время и деньги тратятся впустую. Особенно на фоне успехов Азербайджана и в период президентства Дональда Трампа, для которого "Америка прежде всего".

Для тех, кто не совсем в курсе, ANСA - лоббистская и диаспорная организация, созданная для представления интересов армянской общины в США. Формально она позиционирует себя как "гражданская структура", занимающаяся вопросами прав армян в Штатах, защитой армянской идентичности и развитием связей.

А чем она занимается на самом деле? Вот, полюбуйтесь.

Вчера ANСA выступил с заявлением против возможного включения Азербайджана в международные силы безопасности для Газы, которые обсуждаются в рамках плана президента Трампа. Организация вместе с рядом мелких американских объединений призвала Вашингтон и его партнеров "не допустить участия Азербайджана в миссии". Поводом послужили надуманные обвинения, построенные на привычной антиазербайджанской риторике.

"Разумным поводом" называется то, что "военные связи Израиля и Азербайджана за последнее десятилетие значительно укрепились, что подрывает доверие к способности Азербайджана выполнять беспристрастную стабилизирующую роль".

Гуглить, видимо, в ANСA не умеют, ибо поискав информацию об Азербайджане, можно наткнуться на тот факт, что наша страна, имея тесные связи с Израилем, не раз заявила о том, что поддерживает и Палестину.

Причем делает это официальный Баку в рамках международного права и принципов мирного урегулирования.

Официальная позиция четко выстроена и сбалансирована:

Азербайджан признает Государство Палестина и поддерживает решение о создании двух государств - Израиля и Палестины - которые должны существовать бок о бок в мире и безопасности.

Баку поддерживает право палестинского народа на самоопределение и регулярно голосует в поддержку Палестины на Генеральной Ассамблее ООН.

В Азербайджане действует посольство Палестины, а между странами установлены официальные дипломатические отношения.

Азербайджан предоставлял гуманитарную помощь палестинцам, включая медицинские и образовательные инициативы через ОИС (Организацию исламского сотрудничества).

При этом Баку сохраняет прагматичные и дружественные отношения с Израилем, в том числе в оборонной, энергетической и технологической сферах.

Общеизвестная информация и факты. В очередном опубликованном бреде ANСA эти моменты "удобно" не учли. Так что никакой речи о "подрыве доверия", "небеспристрастной и дестабилизирующей роли" тут быть не может. Напротив, Азербайджан, умеющий находить общий язык со всеми государствами в мире, - один из лучших вариантов для этой миссии.

Идем далее.

"Израиль является основным поставщиком вооружений Азербайджана, обеспечивая до 70% импорта азербайджанского оружия, включая такие ключевые системы вооружений. Роль Израиля как ключевого поставщика Азербайджану, особенно в сфере передовых и оснащённых искусственным интеллектом военных технологий".

И что? Какое отношение это имеет к вопросу Газы?

"Тесное сотрудничество двух стран в области разведки и безопасности вызывают серьёзные сомнения в том, что Азербайджан будет способен объективно оценивать нарушения режима прекращения огня..."

Почему? Ответа и пояснения, как неудивительно, нет. Просто предположение, взятое с воздуха.

"Кроме того, до 40% импорта нефти Израиля поступает из Азербайджана, что ещё больше ставит под сомнение способность и готовность Азербайджана играть беспристрастную роль в составе планируемых Международных сил безопасности в Газе".

Опять-таки, почему?)))

Далее в заявлении описываются "старые-добрые" обвинения про "нарушение прав человека", "изгнание армян из Карабаха", "нападение на "арцах"", "геноцид", "блокада", сговор с инопланетянами и т.д. Ничего из этого, конечно же, не было.

Если у кого-то были нарушены права, так это у азербайджанцев в Первую Карабахскую войну, когда армянские боевики изгнали мирных жителей, убивали их, не щадили женщин и детей. По итогам Второй Карабахской войны, армянам было предложено остаться. Но они не захотели и добровольно уехали, спокойно собрав свои вещички. И никто не пускал им пули в спину, как это произошло в 90-е в отношении азербайджанцев. ВС Азербайджана поступили гуманно. Мы отомстили на поле боя и мирные жители не являлись нашей целью.

Поэтому какое отношение 44-дневная война, которая была внутренним делом Азербайджана, имеет к вопросу урегулирования - тоже непонятно. Курили армянские лоббисты при написании документа, кажется, много.

"В связи с этим мы призываем международное сообщество, включая Соединенные Штаты, отклонить любое участие азербайджанских вооружённых сил в планируемых Международных силах безопасности для Газы. Варварские нарушения прав человека со стороны Азербайджана и недавняя этническая чистка в "арцахе", наряду с его растущей зависимостью от израильских военных технологий и зависимостью Израиля от азербайджанских энергоресурсов, делают Азербайджан исключительно непригодным для какой-либо миротворческой или стабилизирующей роли на палестинских территориях", - заключается в абсурдном, лживом документе.

Как видим, "обвинения" построены на эмоциях и домыслах. Они игнорируют известные факты. Ни один серьёзный человек не станет рассматривать участие страны в миротворческой миссии только через призму двусторонних торгово-энергетических связей. Нефть, оружие, торговля - это элементы внешней политики, а не показатель предвзятости.

Сотрудничество с Израилем объясняется прагматикой и национальными интересами. Торговля и технический обмен часто строятся вокруг общих угроз и потребностей безопасности. То, что два государства имеют взаимные связи, не доказывает их готовность служить инструментом друг друга в международных мандатах. Миротворческие миссии подчиняются международным правилам и процедурам. Участие любой страны оценивается на основании конкретных критериев: профессионализм подразделений, готовность соблюдать международное гуманитарное право, прозрачность мандата.

Изучив деятельность ANСA за последние годы, можно прийти к разумному выводу, что организация просто потеряла смысл своего существования. Организация превратилась в своего рода второе министерство иностранных дел внутри США. Под видом общественной структуры она вмешивается в вопросы международной политики, рассылает обращения, обвиняет целые государства и требует санкций, будто обладает полномочиями правительства.

Абсурдно, согласитесь. Такое поведение вызывает недоумение даже среди представителей самой армянской общины. Диаспора ждала от комитета конкретных дел: образовательных программ, поддержки молодых специалистов, помощи семьям и развития культурных связей. Но вместо этого руководство ANСA занимается черт знает чем.

Как следствие комитет полностью утратил связь с реальностью. Даже в американской политической среде ANСA всё чаще воспринимают как источник шума, а не как серьёзную организацию. Особенно в период правления Республиканской партии, для которой важнее всего интересы Америки, а не кучки истерично настроенных лоббистов и их прислужников-демократов.

В общем, сегодня ANСA - это символ бесполезности. Её заявления ничего не меняют (да и не меняли в целом), её призывы никто не слушает, а попытки что-то диктовать просто вызывают усмешку. И именно поэтому ANСA утратила всё - уважение, влияние и смысл. А подписанты сие бреда - собрание одних и тех же структур, которые годами подписывают любые заявления с заранее знакомыми формулировками лишь бы получить гонорар. А раскошеливаться армянские лоббисты любят, несмотря на то, что это не работает. В итоге весь документ - просто коллективная демонстрация бессилия.