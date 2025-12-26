https://news.day.az/politics/1805548.html Джейхун Байрамов об официальных визитах между Арменией и Азербайджаном В ближайшие дни взаимные официальные визиты между Арменией и Азербайджаном не ожидаются. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.
В ближайшие дни взаимные официальные визиты между Арменией и Азербайджаном не ожидаются.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.
Министр отметил, что в 2026 году, с большой вероятностью, ожидается продолжение этого процесса.
"Мы не видим причин для отсутствия визитов. Можно предположить, что эти процессы будут продолжаться", - отметил министр.
