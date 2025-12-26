https://news.day.az/world/1805397.html Узбекистан готов отправить в космос своего первого космонавта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах отправить в космос первого узбекского космонавта с момента обретения независимости. Как сообщает Day.Az, об этом глава государства заявил в послании парламенту и народу страны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах отправить в космос первого узбекского космонавта с момента обретения независимости.
Как сообщает Day.Az, об этом глава государства заявил в послании парламенту и народу страны.
"Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работу по запуску искусственного спутника и первого узбекского космонавта", - сказал он.
Он отметил, что проект даст мощный импульс научно-техническому развитию страны и выведет национальное развитие на новый уровень.
"Космонавт Узбекистана проведает звезды, открытые нашими предками", - добавил Мирзиёев.
