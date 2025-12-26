Узбекистан готов отправить в космос своего первого космонавта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах отправить в космос первого узбекского космонавта с момента обретения независимости.

Как сообщает Day.Az, об этом глава государства заявил в послании парламенту и народу страны.

"Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работу по запуску искусственного спутника и первого узбекского космонавта", - сказал он.

Он отметил, что проект даст мощный импульс научно-техническому развитию страны и выведет национальное развитие на новый уровень.

"Космонавт Узбекистана проведает звезды, открытые нашими предками", - добавил Мирзиёев.