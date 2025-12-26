Сирия вводит в обращение новую валюту

Председатель Центрального банка Сирии Абдулкадир аль-Хасрия объявил о выпуске новой сирийской валюты.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", в своем сообщении в социальной сети глава Центрального банка Сирии Хасрия сообщил о публикации указа № 293 от 2025 года о введении новой валюты в обращение.

Хасрия отметил, что новая валюта является важным национальным событием, отражающим начало нового экономического и валютного периода.

"Новая сирийская валюта символизирует нашу финансовую независимость после освобождения и знаменует собой начало нового этапа, построенного при сотрудничестве всех под руководством Центрального банка Сирии. Это будет национальным достижением, добавившимся к тому, что было достигнуто после освобождения, и твердым шагом на пути к стабильности и экономическому восстановлению".

По его словам, подробности о новой валюте будут озвучены на заседании, которое состоится 28 декабря.