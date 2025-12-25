Парк Победы в Ханкенди отражает героизм азербайджанского народа

Созданный в Ханкенди Парк Победы отражает боевой дух, беспрецедентный героизм азербайджанского народа, проявленные в ходе восстановления исторической справедливости и защиты территориальной целостности страны, грандиозную Победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

По ее словам, общая площадь Парка Победы составляет 9 гектаров, от входа в парк к Триумфальной арке ведут 44 ступени.

"Надписи на установленных в их центральной части досках рассказывают о ходе войны, в том числе приводятся названия освобожденных населенных пунктов. На досках также приведены данные об итогах проведенных в 2023 году антитеррористических мероприятий", - сказала А. Тельмангызы.

Она отметила, что высота Триумфальной арки составляет символические 44 метра, что соответствует числу дней Отечественной войны. Строение состоит из 10 этажей и террасы. На террасе как символ Дня Победы возведена конструкция в виде цифры восемь. На девятом этаже создан выставочно-экспозиционный зал "Галерея Победы".

На территории парка проведены широкомасштабные работы по благоустройству, созданы фонтаны, установлены системы освещения и музыкального сопровождения. При строительстве особое внимание уделялось защите существующих деревьев. В целом, в парке высажено более 500 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников и цветов.

В то же время парк будет служить эффективной организации досуга жителей и гостей Ханкенди. Кроме того, создание таких зон отдыха свидетельствует об успешном продолжении широкомасштабных строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Напомним, что 24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди.