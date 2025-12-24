https://news.day.az/society/1804888.html На дороге Баку-Сумгайыт сгорел автобус - ФОТО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автобуса на участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Сарай Абшеронского района.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автобуса на участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Сарай Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.
Пожар, возникший в автобусе, был оперативно ликвидирован пожарными.
Пострадавших нет.
