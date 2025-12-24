На дороге Баку-Сумгайыт сгорел автобус

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании автобуса на участке автодороги Баку-Сумгайыт, проходящем через поселок Сарай Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

Пожар, возникший в автобусе, был оперативно ликвидирован пожарными.

Пострадавших нет.