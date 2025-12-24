Решение жилищных проблем будет обсуждаться на предстоящем в Баку Всемирном форуме городов

Решение жилищных проблем будет обсуждаться на предстоящем в следующем году Всемирном форуме городов в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов по случаю объявления 2026 года в стране "Годом градостроительства и архитектуры".

Он отметил, что на Всемирном форуме городов ожидается обсуждение ряда вопросов, актуальных в контексте ускоряющейся урбанизации. Наиболее важными из них являются вопросы, связанные с жилищными проблемами.

"Азербайджан обладает обширным опытом в этом направлении, а также добился больших успехов. Как вы знаете, в очень короткие сроки подготовлены документы по планированию для сотен населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, и возвращение нашего населения на эти территории продолжается", - сказал И. Исбатов.

Он подчеркнул, что в целом 12 городов реконструируются в соответствии с этими документами.