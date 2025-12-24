Бройлерных кур продают под видом "деревенских"

В последнее время в обществе широко обсуждается проблема продажи на рынках бройлерных кур под видом "деревенских". На днях сотрудники Агентства по продовольственной безопасности в ходе проверки в одном из птичьих цехов в городе Хырдалан выявили, что 2000 голов домашней птицы без ветеринарно-сопроводительных документов были забиты в антисанитарных условиях. Кроме того, были зафиксированы факты окрашивания кур с использованием красителей неизвестного происхождения с целью создать впечатление "деревенской курицы". Предприниматель сообщил, что данная птица реализовывалась на рынках.

В такой ситуации одним из главных вопросов для потребителей становится то, как отличить деревенскую курицу от бройлерной. Чтобы найти ответ на этот вопрос, важно обратить внимание на основные различия между этими двумя видами птицы.

Day.Az в связи с этим провел расследование:

Прежде всего следует подчеркнуть, что бройлерные куры выращиваются в коммерческих целях, в основном для получения мяса, и за очень короткий срок-обычно в течение 4-7 недель - набирают необходимый вес. Такой быстрый рост обусловлен их особыми генетическими характеристиками и интенсивными программами кормления. Деревенские куры, напротив, выращиваются традиционным способом: они питаются относительно небольшим количеством корма, свободно передвигаются и содержатся на открытом воздухе. По этой причине они растут медленнее, позже достигают зрелости и живут дольше. Солнечный свет, чистый воздух и возможность выгула играют важную роль в их развитии. Именно поэтому условия выращивания считаются одним из ключевых показателей для покупателя. Настоящая деревенская курица, как правило, имеет более темную - коричневатую или желтоватую - кожу, более крепкие кости и более развитую мышечную структуру.

Внешний вид также является одним из основных факторов, помогающих отличить деревенскую курицу от бройлерной. Кожа деревенской курицы обычно более желтоватая и плотная, тогда как у бройлерной - более светлая, тонкая и гладкая. При этом на рынках нередко применяются различные мошеннические приемы с целью ввести покупателей в заблуждение. Так, кожу бройлерных кур могут окрашивать куркумой, чтобы придать им вид деревенской птицы. Поэтому ориентироваться только на цвет не всегда бывает правильно.

Структура мяса также относится к важным отличительным признакам. Мясо деревенской курицы более плотное и волокнистое, а после приготовления отличается более жесткой структурой. Мясо бройлерной курицы, напротив, более мягкое, однородное и быстро готовится. С практической точки зрения эта разница отчетливо ощущается и по времени приготовления: деревенская курица обычно варится около часа или дольше, тогда как бройлерная часто бывает готова уже через 30 минут.

Существуют различия и во вкусовых качествах. Исследования показывают, что вкус деревенской и бройлерной курицы в ряде случаев может отличаться, однако для обычного покупателя эта разница не всегда очевидна. В целом деревенская курица обладает более насыщенным и ароматным вкусом, тогда как бройлерная - более нейтральным и мягким.

Особое значение при продаже имеет ветеринарный контроль. Настоящая деревенская курица при соблюдении правил реализации, как правило, проходит ветеринарный осмотр и имеет соответствующую печать или маркировку, подтверждающую соответствие санитарным требованиям. Куры, продаваемые на рынках без этикеток и без ветеринарного контроля, могут оказаться фальсификатом и представлять риск для потребителей.

Цена также является одним из факторов, отличающих деревенскую курицу от бройлерной. Поскольку выращивание деревенской курицы требует больше времени и ресурсов, ее стоимость, как правило, выше. Бройлерные куры обходятся дешевле в производстве, поэтому они более широко представлены в магазинах и на рынках. Наряду с ценой покупателям рекомендуется по возможности требовать у продавцов чеки или сертификаты, что может помочь предотвратить мошенничество.

При покупке курицы полезно обращать внимание на ряд моментов: на цвет и плотность кожи, размер мясных частей и прочность костей, равномерность распределения жира, наличие ветеринарной печати и этикеток, а также информацию о фермере или хозяйстве, откуда поступил продукт.

В целом основные различия между деревенской и бройлерной курицей связаны с условиями выращивания, генетическими особенностями, внешним видом, структурой мяса, временем приготовления и ценой. При покупке потребителям следует внимательно оценивать внешний вид продукции, требовать ветеринарные документы и по возможности приобретать товары у известных и надежных источников. Поскольку на рынке имеют место случаи продажи бройлерных кур под видом "деревенских", это считается серьезной проблемой с точки зрения защиты прав потребителей.