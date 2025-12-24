Стало известно, сколько дней будут нерабочими в Новый год

В течение некоторого времени оставался открытым вопрос о последовательности нерабочих дней в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира, а также новогодними праздниками.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, поскольку ни один из праздничных дней не приходится на субботу или воскресенье, никаких изменений в календарь вноситься не будет.

Так, согласно календарям на 2025 и 2026 годы, 31 декабря и 1-2 января являются нерабочими днями. Поскольку 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, для работников с пятидневной рабочей неделей эти дни также считаются выходными.

Таким образом, для работников с пятидневной рабочей неделей нерабочими днями будут 31 декабря и 1, 2, 3, 4 января.

В соответствии с требованиями законодательства, если праздничные и межнедельные выходные дни следуют друг за другом или предшествуют друг другу, в целях обеспечения их непрерывности соответствующим решением органа исполнительной власти рабочие и выходные дни могут быть перенесены.

В ответ на запрос Milli.Az в Кабинете министров сообщили, что никаких решений о переносе рабочих дней принято не было.