Президент Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Шавкат Мирзиёев поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты Президента Азербайджана в Узбекистан, а Президента Узбекистана в нашу страну и проведенные плодотворные дискуссии.
Отметив, что азербайджано-узбекские отношения основаны на принципах братства, дружбы и союзничества, главы государств выразили уверенность в том, что связи и впредь будут успешно развиваться во всех областях, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
