Срок военной службы для этих лиц может быть сокращен

Современная модель военной службы для врачей, применяемая в таких странах, как Турция, Южная Корея и Израиль, соответствует международной практике, и целесообразно было бы рассмотреть возможность ее внедрения и в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил депутат Рашад Махмудов в ходе своего выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в указанных странах военная служба врачей организуется в краткосрочном, оплачиваемом формате и с учетом их профессиональной специализации, что позволяет перейти от классической системы призыва к более эффективной модели профессиональной службы. Депутат подчеркнул, что подобные изменения должны найти отражение и в законодательстве.

Рашад Махмудов отметил, что основной целью предложения является не предоставление льгот какой-либо группе, а более рациональное удовлетворение потребностей государства. В результате такого подхода армия получит реальную медицинскую помощь, а государство, не теряя высококвалифицированные кадры, усилит принципы добровольности и мотивации.

Он также обратил внимание на статистические данные, отметив, что одной из главных причин отъезда молодых людей, получающих медицинское образование, за границу является стремление не утратить профессиональные навыки. Согласно статистике, лишь незначительная их часть привлекается к военной службе, тогда как подавляющее большинство продолжает обучение и профессиональную деятельность в зарубежных странах.

Депутат считает, что данный вопрос в будущем должен быть серьезно обсужден на уровне профильных государственных структур. По его мнению, предлагаемые изменения полностью соответствуют интересам национальной безопасности, устойчивому развитию системы здравоохранения и принципам современного государственного управления.