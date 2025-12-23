Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ханкенди-1»

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ханкенди-1" мощностью 110/35/10 кВ ОАО "АзерЭнержи" в городе Ханкенди.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется