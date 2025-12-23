https://news.day.az/officialchronicle/1804622.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ханкенди-1» - ФОТО 23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ханкенди-1" мощностью 110/35/10 кВ ОАО "АзерЭнержи" в городе Ханкенди. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Ханкенди-1" мощностью 110/35/10 кВ ОАО "АзерЭнержи" в городе Ханкенди.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
