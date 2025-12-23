Какие семьи получат 200 манатов?

Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям" вновь подтверждает, что главным приоритетом государственной социальной политики является повышение благосостояния граждан и дальнейшее укрепление механизмов социальной защиты.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что указ будет распространяться на семьи, которые в настоящее время получают адресную социальную помощь. То есть участники соответствующей программы уже смогут получить эту помощь: "Это означает, что помощь коснется 76 тысяч семей".

По словам В. Байрамова, для получения помощи не потребуется новая карта: "Выплата будет осуществляться на существующие карты семей, получающих адресную социальную помощь".

Депутат подчеркнул, что назначение и выплата помощи осуществляется в проактивном порядке. Это означает, что выплаты будут производиться на карты на основе существующей электронной базы.

"Единовременная материальная помощь в размере 200 манатов предоставляется только семьям, которые уже получают адресную государственную социальную помощь и которым она была назначена", - отметил он.