https://news.day.az/showbiz/1804205.html Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет Причиной смерти американского актера Джеймса Финли Рэнсона III стало самоубийство. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал TMZ. По его информации, к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза.
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет
Причиной смерти американского актера Джеймса Финли Рэнсона III стало самоубийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал TMZ.
По его информации, к такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов составили протокол о смерти актера, не выявив признаков насильственных действий.
Джеймс Рэнсон наиболее известен благодаря роли Зигги Соботки в сериале "Прослушка" (The Wire, 2002-2008), также он исполнил роль Эдди Каспбрака в фильме "Оно-2" (It Chapter Two, 2019) и принял участие в других проектах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре