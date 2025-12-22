США и Украина обсудили следующие шаги и гарантии безопасности

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что за последние три дня в штате Флорида делегация Украины провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с представителями США и европейских партнёров.

Как сообщает Day.Az, об этом он написал в своём аккаунте в X.

По его словам, в состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а также начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

С американской стороны в переговорах участвовали специальный представитель Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум. Также в обсуждениях приняли участие советники по национальной безопасности ряда европейских стран.

Уиткофф отметил, что отдельно прошла встреча в формате США-Украина. На ней были сосредоточены обсуждения по четырём основным документам:

дальнейшее развитие 20-пунктного плана;

согласование позиций по многосторонним гарантиям безопасности;

согласование позиций США по гарантиям безопасности для Украины;

совершенствование плана экономического развития и благосостояния.

По словам Уиткоффа, во время обсуждений особое внимание уделялось графику и последовательности дальнейших шагов. Он подчеркнул, что Украина полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира.

"Наша общая приоритетная задача - прекращение смертей, обеспечение надёжной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир - это не только прекращение военных действий, но и достойная основа для стабильного будущего", - отметил он.

Уиткофф добавил, что Украина высоко ценит лидерство и поддержку США, а также тесную координацию с партнёрами на последующих этапах.