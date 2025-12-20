Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ситуацией на дорогах в выходные дни.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Как и в мировой практике, по мере ускорения процессов урбанизации в нашей стране в выходные дни наблюдается рост интенсивности движения на городских и пригородных дорогах. Эта тенденция неизбежно сказывается и на увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Согласно прогнозам, несмотря на усиление контрольно-профилактических мероприятий, к сожалению, поспешность и невнимательность некоторых водителей в эти дни способствуют росту числа ДТП.

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз обращается к водителям, готовящимся к поездкам, с рекомендацией заранее оценивать дорожные и погодные условия, воздерживаться от выезда на дорогу на неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в утомлённом или сонном состоянии, строго соблюдать скоростной режим, а также правила безопасности при обгоне и выполнении манёвров.

Не будем забывать: безопасность и успешность наших поездок напрямую зависят от дисциплины водителя!".