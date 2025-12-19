В Баку проходит Международный научно-практический конгресс, посвященный 90-летию Института усовершенствования врачей

В Баку проходит Международный научно-практический конгресс, посвященный 90-летию Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на церемонии открытия конгресса министр здравоохранения Теймур Мусаев зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конгресса.

Двухдневный конгресс организован при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и посвящен богатой истории, научно-образовательной деятельности и современным достижениям Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени им. А. Алиева, играющего важную роль в развитии последипломного медицинского образования в нашей стране.

Отметим, что основной целью конгресса является обсуждение новых научно-практических достижений в медицинской науке, повышение уровня знаний и профессиональных навыков врачей, а также содействие научному развитию, в особенности молодых специалистов.

