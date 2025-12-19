США приостановили программу розыгрыша Green Card

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что дала указание Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановить действие программы DV1 (Diversity Immigrant Visa Program), также известной как Green Card Lottery.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

"По указанию президента США Дональда Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы", - приводит агентство слова Ноэм.

Green card (также Зелёная карта, официальное название United States Permanent Resident Card, или Form I-551) - удостоверение личности или так называемая идентификационная карта (основной вариант формы I-551), подтверждающая наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в США.

Зелёными "грин-карты" были в период с 1946 по 1964 год и вернулись к этой цветовой гамме после очередного обновления дизайна 11 мая 2010 года. Зелёная карта выдаётся после достаточно долгого и дорогостоящего процесса сбора документов и подачи необходимых заявлений.

Согласно информации на сайте USCIS, программа предусматривала ежегодное предоставление до 50 тыс. иммиграционных виз.