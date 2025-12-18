Макрон вышел из себя на пресс-конференции в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел из себя на пресс-конференции в Брюсселе.

Как передает Day.Az, французский лидер пожаловался на то, что микрофоны постоянно двигаются.

"Я не могу смотреть на все камеры одновременно, у меня не получается. Какая основная камера? Я смотрю в одну камеру, а микрофоны вы больше не двигаете. Хорошо? Иначе это невозможно", - сказал Макрон.

