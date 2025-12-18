https://news.day.az/world/1803520.html Макрон вышел из себя на пресс-конференции в Брюсселе - ВИДЕО Президент Франции Эммануэль Макрон вышел из себя на пресс-конференции в Брюсселе. Как передает Day.Az, французский лидер пожаловался на то, что микрофоны постоянно двигаются. "Я не могу смотреть на все камеры одновременно, у меня не получается. Какая основная камера? Я смотрю в одну камеру, а микрофоны вы больше не двигаете. Хорошо?
Макрон вышел из себя на пресс-конференции в Брюсселе - ВИДЕО
Президент Франции Эммануэль Макрон вышел из себя на пресс-конференции в Брюсселе.
Как передает Day.Az, французский лидер пожаловался на то, что микрофоны постоянно двигаются.
"Я не могу смотреть на все камеры одновременно, у меня не получается. Какая основная камера? Я смотрю в одну камеру, а микрофоны вы больше не двигаете. Хорошо? Иначе это невозможно", - сказал Макрон.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре