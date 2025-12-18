Состоялось торжественное открытие экспозиции "Цвет голоса" к 110-летию легендарного Рашида Бейбутова

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось торжественное открытие выставки "Цвет голоса", посвящённой 110-летию со дня рождения народного артиста СССР, кавалера государственных премий и орденов, выдающегося исполнителя Рашида Бейбутова. Экспозиция организована Министерством культуры Азербайджана, Национальным музеем искусств Азербайджана и Фондом Рашида Бейбутова при поддержке Международного банка Азербайджана. На выставке представлены произведения искусства из коллекций музея, Государственной картинной галереи Азербайджана, а также из личной коллекции Рашида Бейбутова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии открытия с приветственными речами выступили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов, заслуженный художник, реставратор высшей категории Натиг Сафаров и директор Фонда Рашида Бейбутова Кямиль Шахвердиев. В своих выступлениях они особо подчеркнули неоценимый вклад Рашида Бейбутова в развитие национальной музыкальной и киноиндустрии, отметив его уникальное исполнительское и актёрское мастерство, благодаря которому он достойно представлял азербайджанскую культуру на мировой арене.

В рамках мероприятия гостям был представлен видеоролик, посвящённый истории создания портрета Рашида Бейбутова кисти народного художника Асафа Джафарова, написанного в 1975 году.

Экспонаты выставки освещают ключевые этапы насыщенной биографии и блестящего творческого пути Рашида Бейбутова. В экспозиции представлены государственные награды и медали, Коран, который артист всегда носил при себе рядом с сердцем как отражение его духовного мира, сценарий оперетты "Аршин мал алан", подготовленный для Московского театра в 1952 году, а также записная книжка, отражающая период его деятельности в парламенте. Среди наиболее впечатляющих экспонатов - последнее письмо певца, написанное им в московской больнице в 1989 году, и рукопись бессмертной песни "О, Родина". Эти уникальные документы наглядно свидетельствуют о безграничной преданности Рашида Бейбутова своему искусству и родине.

На выставке экспонируются произведения мастеров азербайджанского изобразительного искусства - Наджафгулу Исмайлова, Омара Эльдарова, Таира Салахова, Исы Ибрагимова, Джумшуда Ибрагимова, Исмаила Мамедова, Маргариты Эфенди, Фуада Салаева, Алтая Садыхзаде, Эльтурана Авалова, Ульвии Хамзаевой, а также других художников и скульпторов. В экспозиции представлены и работы авторов из США, России и Ирана, посвятивших свои произведения феноменальной личности и творчеству Рашида Бейбутова.

Особое место в экспозиции занимает копия картины "Портрет Рашида Бейбутова", созданной народным художником Асафом Джафаровым в 1975 году и ранее находившейся в постоянной экспозиции Шушинской картинной галереи. Оригинал произведения, как и многие другие ценности культурного наследия, был утрачен в период оккупации Шуши в 1992 году. В связи с этим было принято решение восстановить портрет по сохранившейся фотографии. Копию работы к 110-летию со дня рождения Рашида Бейбутова выполнил на высоком профессиональном уровне заслуженный художник, реставратор высшей категории Натиг Сафаров. Проект был реализован при поддержке Международного банка Азербайджана.

Рашид Бейбутов и сегодня продолжает вдохновлять художников и зрителей своим неповторимым голосом и бессмертными песнями. Выставка "Цвет голоса", вобравшая в себя масштаб и глубину таланта всемирно известного певца, несомненно, надолго останется в памяти посетителей.

Выставка продлится до 31 декабря.