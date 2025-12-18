Отразится ли запрет электронных сигарет в Азербайджане на налогах?

Возможное принятие в Азербайджане решения о запрете импорта, экспорта, производства, хранения, оптовой и розничной продажи, а также использование электронных сигарет вызвало широкий интерес. В обществе высказываются различные мнения относительно возможного влияния запрета на государственный бюджет и его экономических последствий.

Проектом предлагается включить в законодательство следующие новые понятия:

Нагреваемое табачное изделие - изделие, состоящее из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенное для поступления в организм человека через дыхательные пути никотиносодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без воспламенения и без образования табачного дыма. Нагреваемые табачные изделия не будут считаться электронными сигаретами.

Электронная сигарета - продукт, за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских устройств, предназначенный для поступления в организм человека через дыхательные пути пара, содержащего или не содержащего никотин, с использованием устройства с мундштуком или другими компонентами, в том числе с картриджем и флаконом либо без них. Флаконы электронных сигарет могут использоваться один или несколько раз, а также перезаправляться с помощью одноразовых картриджей.

Известно, что в Азербайджане активно продолжается процесс диверсификации экономики. Одной из ключевых целей является развитие ненефтяного сектора, а также увеличение поступлений в бюджет за счет таможенных и налоговых сборов.

Возникает вопрос: может ли запрет на электронные сигареты существенно повлиять на налоговые поступления в государственный бюджет?

Комментируя ситуацию для Day.Az, экономический эксперт Эльданиз Амиров отметил, что, хотя прекращение импорта электронных сигарет можно расценивать как сокращение акцизных поступлений, данный фактор не представляет серьезного риска для бюджета:

"Если импорт какого-либо товара в страну прекращается, естественно, по этому товару не формируются акцизные доходы, поскольку он больше не ввозится законным путем. Однако доля электронных сигарет на рынке табачных изделий сравнительно невелика, и по этой причине прекращение их импорта не оказывает существенного влияния на бюджетные поступления.

С другой стороны, образовавшаяся в этом сегменте ниша будет заполнена альтернативными продуктами. То есть часть потребителей электронных сигарет перейдет на классические табачные изделия, по которым акцизные поступления сохраняются. С этой точки зрения я не считаю, что запрет окажет негативное влияние на государственный бюджет. Напротив, по отдельным направлениям может быть зафиксирован даже рост акцизных поступлений".

По словам эксперта, главное преимущество принятого решения проявляется не в экономической, а в сфере общественного здравоохранения:

"В целом решения, принимаемые в отношении табачных изделий и электронных сигарет - будь то прекращение импорта или повышение акцизных ставок, - приводят к сокращению числа потребителей такой продукции. Хотя подобный подход принимается не всеми, статистика показывает, что на фоне запретов и роста цен интерес к табачным изделиям снижается. Иными словами, такие решения в долгосрочной перспективе дают положительные результаты как с точки зрения здоровья населения, так и в социальном плане".