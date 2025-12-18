Новые велодорожки и парковки появятся в Баку

Агентство наземного транспорта Азербайджана приступает к реализации нового проекта на проспекте Хатаи с целью совершенствования организации дорожного движения. Проект направлен на повышение эффективности транспортных потоков, улучшение безопасности дорожного движения и стимулирование использования альтернативных видов транспорта.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в рамках проекта за счет оптимального использования геометрических параметров дороги будет проведено перераспределение полос движения без изменения их общего количества. Одновременно на участке от пересечения с улицей Мирали Гашкая до улицы Мирзы Гадима Иревани будут организованы полосы микромобильности общей протяженностью 1,9 км. Для создания безопасных и устойчивых условий передвижения пользователей микромобильных средств между тротуаром и проезжей частью будут обустроены парковочные зоны.

Отмечается, что на участке дороги от пересечения с улицей Нуреддина Сулейманова до улицы Демирчизаде будет организовано 316 парковочных мест.

С учетом интенсивности пешеходного движения на проспекте предусмотрено устройство наземных пешеходных переходов. Наряду с этим, в целях повышения удобства пользования общественным транспортом будет оптимизировано размещение остановочных пунктов.

В ходе реализации проекта будет обеспечена установка дорожных знаков, соответствующих стандартам по световозвращающей способности, а также нанесение дорожной разметки.

Как отметили в Агентстве, проект нацелен на формирование сбалансированной транспортной системы в городской среде, обеспечение безопасной и комфортной организации движения, а также расширение повседневных возможностей передвижения граждан.