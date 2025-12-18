https://news.day.az/economy/1803379.html Из Азербайджана в Армению отправлено 22 цистерны с бензином АИ-95 - ФОТО - ВИДЕО После решения Президента Ильхама Алиева в октябре об отмене ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших с периода оккупации, грузоперевозки в соседнюю страну продолжаются.
Из Азербайджана в Армению отправлено 22 цистерны с бензином АИ-95 - ФОТО - ВИДЕО
После решения Президента Ильхама Алиева в октябре об отмене ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавших с периода оккупации, грузоперевозки в соседнюю страну продолжаются.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила в Армению первую партию нефти местного производства.
Таким образом, 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95, загруженного в 22 цистерны, отправлено грузовым поездом Азербайджанских железных дорог с Бакинской грузовой станции на станцию Беюк-Кесик.
Оттуда груз через Грузию будет доставлен в Армению.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре