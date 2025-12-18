В Баку у наркокурьера изъято 11 кг марихуаны

В Баку у задержанного наркокурьера изъято большое количество наркотиков.

Как сообщает Day.Az, сотрудники Насиминского районного управления полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе мероприятий по подозрению в наркокурьерской деятельности был задержан 36-летний Эмин Мирзаев. При личном досмотре, а также в его доме, расположенном в поселке Гызылдаш Гарадагского района, были обнаружены и изъяты около 11 килограммов наркотических средств - марихуана, психотропное вещество метамфетамин, а также два электронных весов.

Задержанный в своих показаниях сообщил, что получил наркотики через гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием, с которым он познакомился в социальной сети, и планировал доставить их по различным адресам на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении Э.Мирзаева по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что с начала текущего года сотрудниками Насиминского районного управления полиции из незаконного оборота было изъято 171 килограмм наркотических средств различных видов.