В Турции задержаны знаменитости

Генеральная прокуратура Стамбула приняла решение о задержании ряда известных лиц по статье "употребление наркотических средств".

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, задержаны Ирем Сак, Данла Билич, Мюмине Сенна Йылдыз и Алейна Тилки.