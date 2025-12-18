https://news.day.az/world/1803278.html В Турции задержаны знаменитости Генеральная прокуратура Стамбула приняла решение о задержании ряда известных лиц по статье "употребление наркотических средств". Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, задержаны Ирем Сак, Данла Билич, Мюмине Сенна Йылдыз и Алейна Тилки.
