Samsung собралась скопировать iPhone

Корпорация Samsung - как и Apple - выпустит смартфон, имеющий камеру с изменяемой диафрагмой. Об этом заявил известный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, инженеры Samsung начали тестировать новую камеру для смартфона. Она будет иметь изменяемую диафрагму. Подобная система позволяет регулировать количество света, попадающего на сенсор, и более точно контролировать процесс фотографирования.

Digital Chat Station заметил, что подобная камера в качестве эксперимента впервые появилась в смартфоне Samsung Galaxy S9 в 2018 году, но его преемник - Galaxy S20 - вышел уже с обычной камерой. По информации инсайдера, Samsung решила вернуть старую технологию, так как будущий флагман Apple iPhone 18 Pro должен получить камеру с переменной диафрагмой. Samsung, по словам специалиста, снова собралась скопировать Apple.

Также корейский IT-гигант начал тестировать широкоугольный экран для складного устройства. По слухам, такой же дисплей должен появиться в складном iPhone Fold, который выйдет осенью 2026 года. Аппаратом Samsung, который получит камеру с изменяемой диафрагмой, станет Galaxy S27 Ultra. Скорее всего, он выйдет в начале 2027 года.