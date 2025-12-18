Иран построит более тысячи километров газопроводов

Власти Ирана намерены завершить строительство и ввести в эксплуатацию более 1000 километров газопроводов к концу текущего иранского календарного года, приходящегося на конец марта 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.

Активную работу в этом направлении ведет Национальная иранская газовая компания. По его словам, ускорение строительства магистральных трубопроводов и газоперекачивающих станций является ключевым элементом энергетической стратегии правительства и важным шагом для укрепления национальной энергетической безопасности.

В настоящее время в Иране реализуются несколько проектов: планируется ввод в эксплуатацию более 300 км газопроводов в западном и юго-западном коридорах, более 170 км - в северных провинциях, а на юго-востоке страны уже запущено 154 км трубопроводов.

Старение инфраструктуры, рост внутреннего потребления и ограниченность инвестиций приводят к сезонным перебоям в поставках газа, что делает развитие трубопроводной сети приоритетной задачей для Ирана.