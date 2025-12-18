34 гражданина Азербайджана возвращены из европейской страны

В рамках Соглашения "О реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом" 17 декабря 2025 года из Федеративной Республики Германия были приняты обратно 34 гражданина Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной миграционной службе.

Отмечается, что Рабочая группа по реинтеграции, состоящая из представителей соответствующих государственных органов и координируемая Государственной миграционной службой, реализует необходимые меры, направленные на оперативное решение трудностей и проблем, с которыми сталкиваются реадмиссированные граждане Азербайджанской Республики, а также на организацию их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.

Ранее мы сообщали о возвращении 17 граждан Азербайджана из Германии.