17 граждан Азербайджана возвращены из европейской страны

В рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", 25 ноября из Федеративной Республики Германия были реадмиссированы 17 граждан Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры в направлении оперативного решения проблем реадмиссируемых граждан Азербайджанской Республики, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.