https://news.day.az/society/1797949.html 17 граждан Азербайджана возвращены из европейской страны В рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", 25 ноября из Федеративной Республики Германия были реадмиссированы 17 граждан Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной миграционной службе.
17 граждан Азербайджана возвращены из европейской страны
В рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", 25 ноября из Федеративной Республики Германия были реадмиссированы 17 граждан Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной миграционной службе.
Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры в направлении оперативного решения проблем реадмиссируемых граждан Азербайджанской Республики, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре