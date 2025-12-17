Грузия усиливает свою роль в Среднем коридоре благодаря инфраструктурным проектам и стратегическому положению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Международную консалтинговую компанию PMCG, об этом заявил ведущий экономист PMCG Георгий Папава в своей презентации на 28-й ежегодной встрече Американо-грузинского делового совета (AGBC) в Вашингтоне, посвящённой двусторонним отношениям между Грузией и США.

Согласно информации компании, Г.Папава подчеркнул растущее стратегическое значение Среднего коридора - трансконтинентального маршрута, соединяющего Китай и Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ.

Как сообщает PMCG, он заявил, что несмотря на сохраняющиеся вызовы, связанные с пропускной способностью, стоимостью и логистикой, географическое положение Грузии и продолжающееся развитие инфраструктуры усиливают её роль в этом все более значимом транспортном коридоре: "Такие проекты, как расширение порта Поти, модернизация железных дорог и продвижение проекта глубоководного порта Анаклия, способны дополнительно повысить потенциал региона по привлечению диверсифицированной торговли и инвестиций".

Отмечается, что хотя Грузия формально не является участником платформы C5+1, Папава подчеркнул значимость страны в более широких региональных процессах. Усиление вовлеченности США в Центральной Азии, особенно в сферах энергетики, диверсификации цепочек поставок и транспортной связности, создаёт для Грузии возможности выступать связующим звеном между рынками Центральной Азии и европейскими партнёрами. Это помещает Грузию в более широкий стратегический контекст, сформированный трансрегиональным сотрудничеством.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.