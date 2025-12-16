В Центробанке Азербайджана состоялась презентация платежного баланса за первые девять месяцев 2025 г.

В Центральном банке Азербайджана 15 декабря состоялась презентация платежного баланса с участием экономических экспертов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Во время мероприятия прошли широкие обсуждения и обмен мнениями по компонентам платежного баланса, также были получены ответы на вопросы экспертов.

В тот же день в ЦБА прошел брифинг с участием представителей СМИ, посвященный платежному балансу за первые девять месяцев 2025 года.

На брифинге были представлены сведения по отдельным компонентам платежного баланса, а представители СМИ получили ответы на свои вопросы.