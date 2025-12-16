https://news.day.az/politics/1802803.html

Мы, люди искусства Азербайджана, открыты для контактов - Инна Костина на платформе Baku Network - ВИДЕО

Мы, люди искусства Азербайджана, открыты для контактов. Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженный художник Азербайджана Инна Костина в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи: