В WhatsApp для iPhone появился новый режим защиты аккаунта

В бета-версии мессенджера WhatsApp для iOS появилась новая функция усиленной защиты аккаунта - Strict Account Security Settings. Опция позволяет одним переключателем активировать комплекс мер безопасности, которые ранее требовали ручной настройки. Об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При включении режима автоматически применяются максимальные ограничения: блокируются вложения файлов от незнакомых контактов, отключаются предпросмотры ссылок, скрываются IP-адреса во время звонков, а добавление в групповые чаты становится возможным только после подтверждения. Также система уведомляет пользователя об изменениях в ключах шифрования, делает двухэтапную аутентификацию обязательной, а данные профиля доступны только контактам из адресной книги.

Основное преимущество нововведения - удобство для пользователей, которые хотят защититься от целевых атак, спама или нежелательных контактов без детальной настройки десятков параметров. Часть ограничений остается активной даже после отключения режима для сохранения целостности системы безопасности.

Функция пока доступна ограниченному кругу тестировщиков, и ее финальная реализация может измениться перед выходом в стабильную версию.