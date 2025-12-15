"Зима века" на пороге

В мире звучат прогнозы о том, что эта зима будет очень суровой. По данным метеорологов, в результате ослабления полярного вихря ряд европейских стран в этом году может столкнуться с крайне суровой и аномально холодной зимой. По оценкам синоптиков, полярный вихрь этой зимой выглядит более слабым по сравнению с другими годами. Отмечается, что подобные атмосферные условия в последний раз наблюдались в 1978-1979 годах. Та зима получила название "зима века".

В Азербайджане также ожидается, что зима будет очень суровой. Уже 14 декабря в Баку и регионах резко понизилась температура воздуха, а также выпал снег.

Отметим, что, по данным AccuWeather, в Баку ожидается снег 15, 16, 18, 19, 20 и 22 февраля 2026 года. Обычно снегопады в Баку могут осложнять движение транспорта и пешеходов.

Возникает вопрос: насколько Баку готов к зиме в этом году?

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в соответствии с поручениями, данными на совещании, посвященном состоянию подготовки столицы к зиме, со второй половины ноября в районах города были проведены совещания с участием коммунально-хозяйственных служб, управлений и организаций, образовательных учреждений, а также представителей частного сектора.

Сообщается, что основной целью этих совещаний стало изучение уровня готовности районных служб к холодной зиме, особенно к сильным снегопадам, а также обсуждение необходимых мер, которые следует предпринять в этот период.

В совещаниях также приняли участие руководители отделов Исполнительной власти города Баку, а также главы коммунальных и других городских служб.

Исполнительной властью города Баку за каждым районом закреплены ответственные лица. Совместно с представителями местных исполнительных органов они проверяют ход подготовки районов к зимнему сезону, а также выполнение данных поручений и проводимых работ.

В связи с вероятностью сильных снегопадов в зимние месяцы, штабы по подготовке к зиме, созданные при районных исполнительных властях, а также руководители коммунальных и хозяйственных служб и соответствующих организаций должны быть полностью готовы к выполнению возложенных на них обязанностей в такие дни.

Как и ежегодно, всем структурам даны поручения по заготовке необходимого количества инвентаря для уборки снега (лопаты, совки, ломы и т. д.), созданию запасов соли и проверке состояния специальной техники.

Подготовлены списки ответственных лиц за очистку улиц и дворов районов от снега. К этим работам, наряду с техникой коммунальных служб, будет привлекаться также имеющаяся техника управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Кроме того, руководители государственных учреждений и организаций, частных структур, муниципалитетов, а также предприятий общественного питания и представители общественности будут привлечены к активному участию в очистке закрепленных за ними территорий в снежные дни.