ЦБА назвал дефицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь

В первые 9 месяцев 2025 года общий дефицит платежного баланса Азербайджана составил 1,1 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили на пресс-конференции Центрального банка Азербайджана по итогам платежного баланса за первые 9 месяцев.

Было отмечено, что в первые девять месяцев 2024 года платежный баланс страны имел профицит в размере 181,6 миллиона долларов США. При этом стратегические валютные активы Азербайджана достигли 81,5 миллиарда долларов США. Профицит в текущем операционном балансе составил 3 миллиарда долларов США (для сравнения, за первые девять месяцев 2024 года он достигал 4 миллиардов долларов).

"Средняя цена на сырую нефть за отчетный период составила 70 долларов США за баррель, тогда как за аналогичный период 2024 года этот показатель находился на уровне 86 долларов за баррель. Цена на природный газ выросла на 12% и составила 294 доллара за тысячу кубометров", - сообщили в ЦБА.