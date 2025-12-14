Соцопрос в Армении стал ударом для реваншистов

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В субботу контролируемые оппозицией СМИ вышли с радостной новостью о том, что большая часть населения Армении против изменения Конституции.

Опрос проводился в конце ноября-начале декабря консалтинговой компанией MPG "Молоток", с 2011 года являющейся официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup.

Так вот, MPG провела опрос и выяснила, что 57,1% армян против изменения Конституции, за - 7,3%. Радующиеся этому факту постарались упустить из виду следующее: в феврале, отвечая на тот же вопрос, "против" были 59,6% опрошенных, то есть почти два процента за прошедшие месяцы помудрели. Далее, если за принятие новой Конституции выступает всего 7,3% респондентов, то за идею поменять некоторые ее положения высказались 20,7% опрошенных против 18,4% в феврале. Тут, как видим, тоже рост, и уже более двух процентов.

Так что энтузиазм реваншистских медиа не очень понятен. Чему радуются? Население Армении прозревает. Пусть и медленно, но процесс идет. Никто и не ожидал, что прозрение наступит мгновенно. Сознание армянского народа слишком зашорено вековыми наслоениями мифов, иллюзий и человеконенавистнических идеологических конструкций, чтобы освободиться от всего этого за какие-то пять лет. Но изменения в цифрах свидетельствуют, что процесс идет. И идет он, несмотря на оголтелую реваншистскую пропаганду. Учитывая, что конституционный референдум пройдет не ранее 2027 года, у армянского общества еще достаточно времени для окончательного прозрения. Если парламентские выборы 2026 года завершатся в интересах будущего Армении, то есть победой Никола Пашиняна, процесс пойдет еще быстрее.

Соцопрос опроверг еще один вдохновляющий миф реваншистов. В эти дни их медиа сообщают, что в результате противостояния правительства и Эчмиадзина народ сплотился вокруг ААЦ, демонстрируя невиданную солидарность с церковью.

Однако и тут цифры говорят о другом. Для реваншистской оппозиции и мошенников Эчмиадзина должен стать тревожным сигналом тот факт, что к участию Пашиняна в литургиях, которые проводят лишенные сана священнослужители, абсолютно положительно отнеслись 23,4% опрошенных, а 13,7% ответили, что относят скорее положительно, чем отрицательно. Абсолютно негативно отнеслись 39,3%, а скорее негативно - 11,1%. Разница, конечно, есть, но ни о каком всенародном сплочении вокруг Эчмиадзина речи быть не может. С самого начала наступления Никола Пашиняна на Эчмиадзин ожидалось, что армянский народ, которому внушили, что только церковь способна обеспечивать его идентичность, а без ААЦ он просто безликая масса, бросится грудью защищать мракобесов. Потом стали надеяться, что верующие будут пикетировать альтернативные литургии, бить разжалованных священников и бросаться под колеса правительственного кортежа. Но ничего такого не произошло. Против 50,5% сторонников Эчмиадзина нашлись 37% поддержавших премьер-министра. Не имеющих никакого мнения по этому вопросу не учитываем.

Вряд ли оппозиция рассматривала ситуацию, когда у действий Пашиняна против нынешнего руководства церкви найдется столько сторонников.

Стоит ожидать, по мере развития взаимодействия между Арменией и Азербайджаном позитивные тенденции будут нарастать. Армянам пытаются внушить, что им нужна новая война, нужно вечное противостояние и реализация какой-то "вековой мечты". Но армянское общество само способно делать выводы из того, что видит. Будущее их стране может обеспечить только мир и сотрудничество. А дорога к этому миру и сотрудничеству лежит через изменения в Конституцию и отказ от разрушительной идеологии, навязываемой церковью в ее нынешнем составе.