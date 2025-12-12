Сколько электроэнергии производит Азербайджан?

В Азербайджане в период с января по ноябрь текущего года произведено 24,603 млрд кВт·ч электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство статистики.

Отмечается, что объем производства увеличился на 243,3 млн кВт·ч, или на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ведомства, выпуск товарной электроэнергии составил 23,783 млрд кВт·ч, что также превышает показатель первых 11 месяцев прошлого года на 232,4 млн кВт·ч, или на 1%.

В целом объем продукции и услуг, произведенных в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, составил 3,096 млрд манатов.

Производство в секторе водоснабжения, водоочистки и переработки сточных вод оценивается в 597,5 млн манатов.