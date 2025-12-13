Сколько бы я ни жил, имя и образ Гейдара Алиева всегда будут со мной

О Гейдаре Алиеве я могу говорить сутками. Я бы хотел подчеркнуть: он присутствует в моей памяти не только в памятные даты, будь то 12 декабря или 10 мая - он со мной всегда.

По словам Бюльбюльоглу, еще в те годы, когда он был просто творческим человеком - композитором и певцом, а Гейдар Алиев стал руководителем республики, гениальный политик неизменно поддерживал деятелей культуры и искусства.

Собеседник агентства напомнил, что конец 1960-х годов стал периодом, когда многие азербайджанцы получили широкое признание во всем Советском Союзе и за его пределами, и во многом это происходило благодаря вниманию, напутствию и реальной поддержке общенационального лидера.

"Когда он стал президентом независимого Азербайджана, я уже работал министром. В его воле было оставить меня на этой должности или предложить иной путь. В итоге я десять лет проработал в его команде министром культуры, и это были самые сложные годы: в 1993-м казна была пуста, республика находилась в тяжелейшем положении, был миллион беженцев, оккупация Карабаха, несправедливая, навязанная нам война, когда мы долго не могли донести до мира очевидное: мы стали жертвами агрессии", - отметил он.

По словам Бюльбюльоглу, именно в тот период под руководством Гейдара Алиева закладывались основы нового Азербайджана.

"Для нас это стало огромной школой - не просто школой работы, а школой жизни. Он учил нас не только действовать, но и мыслить: правильно относиться к людям, к проблемам, к ответственности. Он учил быть порядочными, и, наверное, это самое главное", - подчеркнул депутат.

Глава парламентского комитета добавил, что эти годы навсегда остались в его памяти.

"Я часто вспоминаю слова, советы, поручения Гейдара Алиева. Это была не просто служба - это была жизнь, буквально 24 часа в сутки связанная с ним. Поэтому, сколько бы я ни жил, его имя и его образ всегда будут со мной", - добавил Бюльбюльоглу.