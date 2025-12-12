Трамп возьмется за CNN
Американский лидер Дональд Трамп хочет смены руководства телеканала CNN.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
"Слова президента о продаже CNN и новом руководстве подтверждаются обменом с репортером CNN в комнате. Их аудитория уменьшается, рейтинги снижаются и президент справедливо верит, что сети пошло бы на пользу сменить владельца", - уточнила Левитт.
CNN входит в Warner Bros. Discovery, на покупку которого претендуют Paramount и Netflix.
В ноябре Дональд Трамп подверг резкой критике американские телеканалы ABC и NBC. По словам американского лидера, они являются катастрофой и виртуальным оружием Демократической партии США. Эти телеканалы следует рассматривать как незаконную кампанию в поддержку "радикально-левых".
Президент также призвал сократить количество фейковых новостей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре