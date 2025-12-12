https://news.day.az/politics/1802034.html

Компания минобороны Турции начала свою деятельность в Азербайджане

В Азербайджане начала работу турецкая компания "Makina və Kimya Azerbaijan", ведущая деятельность в машиностроительной и химической промышленности. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в аккаунте в X.