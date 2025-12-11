Названа причина интенсивных осадков в ряде регионов Азербайджана

В результате влияния циклона, движущегося из Средиземноморья, на территории страны с вечера 9 декабря начались ливневые дожди, которые 10-го числа на отдельных территориях стали еще интенсивнее и с перерывами продолжались до утра 11 декабря. В горных районах - Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Загатале и Шахдаге выпал снег.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльнара Аббасова.

По ее словам, осадки на восточных территориях страны и на Абшеронском полуострове были более интенсивными по сравнению с другими регионами. Так, общее количество осадков, выпавших на полуострове, составило 44 мм, что составляет 149 % от месячной климатической нормы.

"За весь период процесса наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Гобустане, Билясуваре - 31 мм, в Ширване и Нефтчале - 28 мм", - добавила Г.Аббасова.